Son dakika haber... Erciyes Üniversitesinde Kovid-19 aşı adayının faz-2 çalışmalarına en geç ay sonunda başlanması planlanıyor - Son Dakika

Son dakika haber... Erciyes Üniversitesinde Kovid-19 aşı adayının faz-2 çalışmalarına en geç ay sonunda başlanması planlanıyor

11.01.2021 12:54

Edinilen son dakika haberine göre Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı adayının faz-2 çalışmalarına en geç ay sonunda başlamayı düşündüklerini söyledi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı adayının faz-2 çalışmalarına en geç ay sonunda başlamayı düşündüklerini söyledi.

Çalış, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ziyaret ettiği Kayseri Gazeteciler Cemiyetinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kovid-19'a karşı yerli aşıyı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ile ekibinin Koçak Farma firmasında bir haftadır çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Çalış, her şeyin prosedüre uygun, güvenli ve kaliteli olmasını istediklerini, bu nedenle çok dikkatli davrandıklarını dile getirdi.

Aşının dolum işleminin Koçak Farma firmasında gerçekleştirildiğini dile getiren Çalış, şöyle devam etti:

"Onlar da çok destek veriyorlar. Şu anda 200'ün üzerinde gönüllüde faz-2'ye geçeceğiz ama 400'ün üzerinde gönüllümüz şu anda bekliyor. Bunların çalışmaları devam ediyor. faz-2 hemen aşı başladı, vurulacak anlamına gelmiyor. Ondan önce birtakım çalışmalar gerekiyor. Faz-1 aşamasında da Koçak Farma'da dolum oldu, orada güvenlik testleri yapıldı, sonrasında başlamıştık.

Şu anda güvenlik testleri devam ediyor, dolum işlemleri devam ediyor. İnşallah bu ayın sonuna faz-2'ye başlamayı düşünüyoruz ama bir hafta önce, bir hafta sonra olabilir. O yüzden zaman vermeyi çok istemiyoruz çünkü bu işler ince işler, dikkat edilmesi gereken işler. Allah korusun bir yerde yanlış yapıp bütün emekler boşa gideceğine çok dikkatli olup bir hafta, on gün geç olsun.

Tabii ki biz de acele ediyoruz, milli aşımızın bir an önce çıkması için. Elimizden geleni yapıyoruz, şu an önemli hiçbir sorun olmadığını da söyleyebiliriz. Biraz zamana ihtiyaç var. En geç bu ayın sonuna başlamayı düşünüyoruz."

Çalış, araştırmacıların işlerini titizlikle yaptıklarını vurguladı.

Aşı çalışmaları konusunda dikkatli olmaları gerektiğini kaydeden Çalış, "Aslında faz-2'ye geçtik de sayılır ama aşılama başlamadı sadece çünkü faz-2'ye geçmek demek gönüllüleri bulmak, ön çalışmalarını yapmak, onların tahlillerini almak demek. Bunlar yavaş yavaş başladı. Dozlamaya da inşallah en kısa süre içinde geçmeyi düşünüyoruz. Şu an, şu tarihte demek de doğru olmaz." diye konuştu.

"45-50 günde faz-2 biter"

Türkiye'de 4 aşı çalışmasının olduğunu dile getiren Çalış, şunları kaydetti:

"Bunlar da inşallah faz-1'e geçecek. Ocak ayının sonunda hatta şubatta bile başlasak bir 45-50 günde faz-2 biter. faz-3 dediğimiz şey, geniş bir aşılamadır. İnşallah, dua edin, her şey yolunda giderse bizim aşımızın da nisan ayında acil kullanımla hem faz-3'ü hem geniş kullanımı olur diye ümit ediyoruz. Sağlık Bakanımızın ve Cumhurbaşkanımızın dediği gibi biz de nisan ayında olur diye ümit ediyoruz. Niye bir tane aşımız olsun ki 4-5 tane olsun. Kim önde giderse gitsin biz elimizden geleni yapıyoruz, şu an en önde giden biziz. Biz diğer ülkelere de gönderelim istiyoruz, niye ABD'den, Çin'den, Almanya'dan aşı alalım, onlar bizden alsın. Bunun için de kaliteli bir aşımızın olması lazım, bu yüzden çok dikkatliyiz."

Çalış, zor şartlar altında cefakarca ve vefakarca çalışan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü de kutladı.

Cemiyet Başkanı Veli Altınkaya da ERÜ İletişim Fakültesi ile çeşitli projeler gerçekleştirdiklerini, "Kayseri'nin 100 Yıllık Basın Tarihi" kitabının yayımlanacağını, Basın Müzesi ile ilgili çalışmaların sürdüğünü, 29 Ağustos'ta müzenin açılmasını planladıklarını belirtti.

Gazetecilerin 2008 yılına kadar polis, asker, madenci ve itfaiyeciler gibi fiili hizmet süresi aldığını anımsatan Altınkaya, şunları söyledi:

"Bu, yeniden SGK tarafından 3 ay yani yılda 90 güne çıkarıldı. Bu, adeta bir müjde ama kanunu çıkaranlar 'İlla basın kartı olacak.' diyor. Fiilen sahada çalışıyorsa basın kartı olma zorunluluğu olmamalı ama 'Basın kartı olacak.' dediler. Değerli meslektaşlarım 212 sayılı Basın İş Kanunu'ndan sigortalıysa mutlaka basın kartına başvurmalı yoksa yıpranmadan yararlanamıyorlar.

Hiç olmazsa basın kartı olanlar bundan yararlanabilecek."

Son dakika haber... Erciyes Üniversitesinde Kovid-19 aşı adayının faz-2 çalışmalarına en geç ay sonunda başlanması planlanıyor
Son dakika haber... Erciyes Üniversitesinde Kovid-19 aşı adayının faz-2 çalışmalarına en geç ay sonunda başlanması planlanıyor
Son dakika haber... Erciyes Üniversitesinde Kovid-19 aşı adayının faz-2 çalışmalarına en geç ay sonunda başlanması planlanıyor
Son dakika haber... Erciyes Üniversitesinde Kovid-19 aşı adayının faz-2 çalışmalarına en geç ay sonunda başlanması planlanıyor

Erciyes Üniversitesi, Mustafa Çalış, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Erciyes Üniversitesinde Kovid-19 aşı adayının faz-2 çalışmalarına en geç ay sonunda başlanması planlanıyor - Son Dakika


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