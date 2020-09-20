Eruh'ta güvenlik korucusunun aracının geçişi sırasında patlama - Son Dakika

SİİRT'in Eruh ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, güvenlik korucusunun sivil otomobiliyle geçişi sırasında infilak etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldı.

İlçeye bağlı Çetinkol köyü yakınlarında PKK'lı teröristlerce yola önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı, kimliği açıklanmayan güvenlik korucusunun akşam saatlerinde otomobiliyle geçişi sırasında infilak etti. Patlamayla birlikte araçta hasar oluşurken, ölen ya da yaralanan olmadı. İhbarla bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyon başlattı. Güvenlik korucusu ise tedbir amaçlı Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.