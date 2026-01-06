Erzincan Asayiş Toplantısı Yapıldı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kentteki asayiş ve güvenlik durumuna ilişkin toplantı düzenledi.

Vali Aydoğdu, "Genişletilmiş Asayiş ve Güvenlik Toplantısı"nın ardından İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cihan Dalkılıç'ın katılımıyla Valilik'te düzenlediği basın toplantısında, kentte huzur ve güvenliği koruma hususunda emniyet ile jandarma ekiplerinin 7 gün 24 saat mesai mefhumu gözetmeksizin özveriyle görev yaptığını belirtti.

Terörle mücadele faaliyetleri kapsamında, 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen 49 terör operasyonunda 54 şüphelinin yakalandığını anlatan Aydoğdu, asayiş kapsamında yapılan faaliyetlerde, 2024'te 2 bin 512 olay meydana geldiğini, 2025'te ise meydana gelen olay sayısının bir önceki yıla göre yüzde 7 azalarak 2 bin 340'a düştüğünü, 2024 ve 2025 yılında kişilere karşı işlenen suçlarda tüm olayların aydınlatılma oranının yüzde 100 olduğunu söyledi.

Aydoğdu, 2024'te mal varlığına karşı 355 olay meydana geldiği, 2025'te ise meydana gelen olay sayısının 2024'e göre yüzde 21,7 azalarak 279'a düştüğünü belirterek, "Mal varlığına karşı işlenen suçlar kapsamında 2024 yılında meydana gelen olayların yüzde 97,8'i 2025 yılında meydana gelen olayların ise yüzde 98,6'sı aydınlatılmıştır. 2025 yılında ilimiz genelinde otodan hırsızlık, kapkaç, yankesicilik ve motosiklet hırsızlığı olayları meydana gelmemiştir." dedi.

Geçen yıl 650 firari hükümlünün ise yakalanarak cezaevine gönderildiğini dile getiren Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı kapsamında 2025 yılı içerisinde yapılan operasyonlar sonucunda, 105 tabanca, 72 kurusıkı tabanca, 6 uzun namlulu tüfek ve 130 av tüfeği olmak üzere toplam 313 silah ele geçirilmiş olup 386 kişi hakkında da gerekli yasal işlemler yapılmıştır. 2025 yılı içerisinde ilimiz genelinde organize suç kapsamında herhangi bir olay meydana gelmemiştir."

Aydoğdu, uyuşturucu imal ve ticareti suçu kapsamında 2025'te gerçekleştirilen 82 operasyonda gözaltına alınan 115 kişiden 52'sinin tutuklandığını ifade ederek, kullanıcılık ve diğer suçlar kapsamında ise meydana gelen 324 olayla ilgili 356 şüphelinin gözaltına alındığını ve çeşitli uyuşturucu maddelerin ele geçirildiğini aktardı.