Son Dakika Haberleri: Erzincan Belediye Başkanı Aksun'dan bayram mesajı
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Erzincan Belediye Başkanı Aksun'dan bayram mesajı

20 dakika önce

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Erzincan Belediye Başkanı Aksun'dan bayram mesajı, System.String[]
Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Aksun, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Büyük bir manevi huzurla idrak edilen ramazan ayının ardından, mübarek bayram günlerine ulaşmanın mutluluğunun yaşıyoruz. Aziz milletimizin gönül huzuruyla geçirecekleri, sevdikleriyle bir olacakları bir bayram diliyor, hepsine sevgi ve saygılarımı sunuyor, bayramlarını kutluyorum.

Hemen hemen her gün İslam coğrafyasından gelen patlama, saldırı, vahşet haberleriyle uyanıyoruz. Masum insanları hedef alan saldırılar, derin endişe ve üzüntü oluşturmaktadır. En acı olanı da, Müslüman Müslümanı öldürmektedir.

Yüce Rabbimden tüm İslam coğrafyasının barış, huzur ve kardeşlik içinde bir bayram geçirmesini diliyorum. Bu bayram günlerinin Müslüman ülkelerin yeniden dirilişi için bir fırsat olmasını umuyorum.

Bu bayramın Türk -İslam alemine mutluluk ve güç getireceği ümidiyle tüm İslam coğrafyasına iyi dileklerimi sunuyor, bayramlarını tebrik ediyorum. Bayramın 2. günü saat 13.00- 15.00 arası belediye binamızda gerçekleştireceğimiz bayramlaşma törenine tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum." - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:34 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Bekir Aksun, Erzincan, Güncel
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