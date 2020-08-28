Erzincan'da 2 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu - Son Dakika

Erzincan'da 2 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu

ERZİNCAN - Erzincan'da oyun oynarken evin önünden geçen sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki Musap Ş, Çukurkuyu Mahallesi'nde evlerinin bahçesinde oynadığı sırada gözden kayboldu. Bir süre sonra bahçeye çıkan yakınları, minik Musap'in sulama kanalına düştüğünü fark ettiler. Yapılan aramanın ardında düştüğü yerden 600 metre uzakta bulundu. Kanaldan babası Yavuz Şahin, tarafından çıkartılan minik Musap, olay yerine gelen 112 ekipleriyle Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın görgü tanıkları ise çocuğun kaybolduktan yarım saat sonra fark edildiğini ve babası tarafından kanaldan çıkarıldığını söyledi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.