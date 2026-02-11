Erzincan\'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem

ERZİNCAN'ın Kemah ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 00.38'de merkez üssü Erzincan'ın Kemah ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 7.02 kilometre derinlikteki kaydedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.