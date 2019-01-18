Son Dakika Haberleri: Erzincan'da 41 Bin 35 Öğrenci Karnelerini Aldı

Erzincan'da 41 Bin 35 Öğrenci Karnelerini Aldı

40 dakika önce

Erzincan'da, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle karne heyecanı yaşayan öğrenciler, karnelerini Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve Eşi Hatice Arslantaş'ın elinden aldı.

Erzincan'da 41 Bin 35 Öğrenci Karnelerini Aldı, System.String[]
Erzincan'da, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle karne heyecanı yaşayan öğrenciler, karnelerini Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve Eşi Hatice Arslantaş'ın elinden aldı.

Sınav stresinden uzaklaşmak ve ikinci döneme daha iyi hazırlanabilmek için iyice dinlenmek isteyen ilimizdeki 41 bin 35 öğrenci heyecanla beklemiş oldukları tatile kavuştular.

İlimizdeki Doğa Okulu, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlkokulu ve Şehit Polis Salih Zengin Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenlerinde Vali Ali Arslantaş ve Eşi Hatice Arslantaş'a, Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hasan Aksoylu, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün eşlik etti.

Düzenlenen törenlerde, Vali Ali Arslantaş ve Eşi Hatice Arslantaş, karnelerini almak için çocuklarının eğitim gördüğü sınıflarda bekleyen ailelerin sevinçlerine ortak olabilmek için öğrencilerin karnelerini dağıtarak, onların mutluluklarını paylaştılar.

Ziyaret etmiş olduğu sınıflardaki öğrenci ve ailelerine önerilerde bulunan Vali Ali Arslantaş, yarıyıl tatilinde tüm çocukları, aileleriyle birlikte Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi ile tanışmalarını ve eşsiz kent manzarası eşliğinde kayak yapmayı öğrenmelerini istedi.

Vali Ali Arslantaş konuşmasının devamında, öğrencilerin yarıyıl tatilini daha verimli bir şekilde geçirebilmelerini, yeni döneme dinlenmiş ve okula hazır bir vaziyette başlangıç yapabilmelerini ve ilgi alanlarına da zaman ayırabilmelerini sağlamak için öğretmen ve ailelere sömestr tatilinde çocuklara ödev verilmemesi konusunda uyarılarda bulunarak, 2018-2019 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde yeni bir maratona yelken açacak tüm öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir dönem geçirmelerini temenni etti.

Vali Ali Arslantaş karne dağıtım töreni sırasında; okuma yazmayı öğrenen ilkokul seviyesindeki öğrencileri ve başarılı notlarıyla takdir belgesi almaya hak kazanan ortaokul öğrencilerini kutladı. Öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Ali Arslantaş, öğretmen ve velilerinde istek, talep ve önerilerini alarak, kendileriyle bir süre görüştü. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:03 Kaynak: İHA

Hatice Çarpar, Yaşam
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