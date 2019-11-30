Son Dakika Haberleri: Erzincan'da hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu biri bebek 3 kişi yaralandı
Son Dakika Güncel Erzincan'da hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu biri bebek 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Erzincan'da hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu biri bebek 3 kişi yaralandı

6 saat önce

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden biri bebek 3 kişi yaralandı.

Erzincan'da hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu biri bebek 3 kişi yaralandı, System.String[]

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden biri bebek 3 kişi yaralandı.

Hamza Toraman (25) yönetimindeki 24 EV 599 plakalı hafif ticari araç, Erzincan- Erzurum kara yolunun Sansa Deresi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Aynı aileden Yakup (28), Esra (28) ve Ömer Said Çukadar (1) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Erzincan, Erzurum, Üzümlü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 01:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji Doğu Anadolu'yu uyardı: Hafta sonu yoğun kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji uyardı: 3 ilde kar var HSK, öldürülmeden önce 23 kez suç duyurusunda bulunan Ayşe Tuba Arslan'ın ölümüyle ilgili inceleme başlattı Devriye görevinden dönen Rus askerlerine teröristler araçlarla eşlik etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 19:55:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzincan'da hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu biri bebek 3 kişi yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]