Erzincan'da İdareciler Günü Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Erzincan'da İdareciler Günü Kutlandı

Erzincan\'da İdareciler Günü Kutlandı
11.01.2026 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Aydoğdu, İdareciler Günü'nde mülki amirlerin önemini vurguladı, başarı diledi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla vali yardımcıları, kaymakamlar ve aileleriyle bir araya geldi. Vali Aydoğdu, mülki idare amirliğinin sadece bir meslek değil, millete hizmet yolunda büyük bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Programda konuşan Vali Aydoğdu, mülki idare amirlerinin kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı bir anlayışla yürütülmesindeki rolüne dikkat çekti. Aydoğdu, devletin şefkatli elini ve gülen yüzünü şehrin en ücra noktasındaki vatandaşa kadar ulaştırmanın mülki idarecilerin temel görevi olduğunu vurguladı.

Konuşmasında vali yardımcılarının ve kaymakamların yürüttüğü çalışmaların önemine değinen Aydoğdu, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla, vatandaşlarımızın derdiyle dertlenen, çözüm üreten ve kapısını her daim halkımıza açık tutan siz değerli meslektaşlarıma emekleriniz için teşekkür ediyorum. Erzincan'ımızın huzuru, güveni ve kalkınması için el birliğiyle, tam bir koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda tüm mülki idare amirlerinin 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutlayan Aydoğdu, görevlerde başarı ve kolaylık temennisinde bulundu.

Öte yandan Vali Aydoğdu, 10 Ocak tarihinin doğum günü olması dolayısıyla doğum gününü kutlayan vali yardımcılarına, kaymakamlara ve ailelerine teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Erzincan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan'da İdareciler Günü Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar

13:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım
13:18
Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu
Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu
13:06
Hapishaneye atılan Maduro’dan ilk mesaj: İyiyim ve üzgün değilim
Hapishaneye atılan Maduro'dan ilk mesaj: İyiyim ve üzgün değilim
12:35
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
12:13
ABD’nin İran’a yönelik müdahale tehdidi İsrail’i yüksek alarm durumuna geçirdi
ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi
10:37
AKOM saat verdi, İstanbul’a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var
AKOM saat verdi, İstanbul'a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 13:49:33. #7.11#
SON DAKİKA: Erzincan'da İdareciler Günü Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.