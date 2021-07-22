Son dakika gündem: Jandarma ekipleri helikopter destekli trafik denetimi yaptı - Son Dakika

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kurban Bayramı tatili nedeniyle helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erzincan- Kemah kara yolu ile Ekşisu mesire alanına giden kara yolunda Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde havadan denetim yaptı.
Denetime katılan Erzincan İl Jandarma Komutanı Albay Halil Altıntaş ve beraberindeki ekip, kural ihlali yapan sürücüleri havadan tespit ederek uygulama noktalarına bilgi verdi.
Sorumluluk bölgelerindeki araç yoğunluğunu havadan denetleyen jandarma trafik ekipleri, hatalı ve kural ihlali yapan sürücüleri drone ile belirledi.
Denetimlerde, 103 aracın kontrolü sağlandı, kurallara uymadığı belirlenen 5 sürücü hakkında cezai işlem yapıldı.
Uygulama sonrası vatandaşlarla bayramlaşan Altıntaş, araçlardaki çocuklara hediye verdi.
Kaynak: AA
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