Erzincan'da kaçak sigara operasyonu - Son Dakika
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Erzincan'da kaçak sigara operasyonu

04.06.2022 10:59
Erzincan'da kaçak sigara operasyonu

Erzincan merkezde faaliyet yürüten iş yerlerinde yapılan denetimlerde kaçak sigara üretiminde kullanılan malzemeler ve tütün ele geçirildi.

Erzincan merkezde faaliyet yürüten iş yerlerinde yapılan denetimlerde kaçak sigara üretiminde kullanılan malzemeler ve tütün ele geçirildi.

Erzincan genelinde kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen denetimlerde kent merkezinde faaliyet gösteren iş yerlerinde yapılan arama el koyma işlemlerinde; 17 bin 900 adet doldurulmuş makaron, 4 bin 350 adet nargile tütünü, 13 bin 500 gram açık kıyılmış tütün, 6 bin 400 boş makaron ele geçirilerek, ilgili mahkeme kararıyla el konuldu.

İş yeri sahipleri Ş.Ç, A.T ve B.G. hakkında ise 5607 SKM suçu çerçevesinde yasal işlem yapıldı.

Polis ekiplerince yapılan açıklamada, "Kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması amacıyla ilimizde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

Erzincan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da kaçak sigara operasyonu - Son Dakika

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