Erzincan'da karla mücadele çalışmaları

ERZİNCAN ve çevresinde iki gündür etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları, İl Özel İdaresi'ne bağlı ekiplerin çalışmalarıyla ulaşıma yeniden açılıyor. Çalışmaların sürdürüldüğü bölgede 15 köy yolunun halen kapalı olduğu bildirildi.

Erzincan'da önceki gün etkili olan kar yağışı ile birlikte Refahiye ilçesinde kar kalınlığı 20 santime ulaştı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, mevsim şartlarına bağlı olarak kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için 7 greyder, 1 dozer, 3 kepçe ve 2 bıçaklı kamyon ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bölgede 15 köy yolunun halen kapalı olduğu bildirildi.