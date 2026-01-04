Erzincan\'da Kaza: 3 Yaralı

Erzincan-Sivas karayolu Kızıldağ Geçidinde buzlanan yolda kayan minibüs, yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Kızıldağ Geçidi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzurum'dan Didim'e giden 25 FD 325 plakalı yolcu otobüsü ile karşı istikametten gelip buzlu yolda kayan minibüs çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN
