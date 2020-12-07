Erzincan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 8 kişiye para cezası - Son Dakika

Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 8 kişiye para cezası kesildi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonu denetimlerini artırarak sürdürdü.

Ekipler, kentin işlek yerlerinden Fevzipaşa, Halitpaşa, 13 Şubat ve Ordu caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere il genelindeki park, otobüs durağı, lokanta, cami ve çay bahçesi gibi alanlarda denetim yaptı.

Denetimlerde, 1 kişiye maske takmamak ve sosyal mesafeye dikkat etmemekten, 1 kişiye karantina kuralını ihlalden, 6 kişiye ise kısıtlamaya rağmen sokağa çıktıkları için para cezası kesildi.