Erzincan'da kurbanlık hayvan satış yerleri denetlendi

Kurban Bayramının yaklaşması nedeniyle Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdür vekili Yafes Yalçınkaya ve beraberindeki ekiplerle birlikte hayvan satış yerlerinde denetlemelerde bulundu.

Kurban Bayramının yaklaşması nedeniyle Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdür vekili Yafes Yalçınkaya ve beraberindeki ekiplerle birlikte hayvan satış yerlerinde denetlemelerde bulundu.



İl Müdürlüğü personellerince kurban döneminde gerek hayvan alım ve satım yerlerindeki hareketliliğin gerekse de il dışı hayvan sevklerinin yoğunlaştığı ve bu yoğunluğa paralel olarak denetimlerin arttırıldığını dile getiren Şahin, halkın daha huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirmesi için çabaladıklarını söyledi. Bayram öncesinde olduğu gibi bayramda da kesimhane ve hayvan satış yerlerinde denetimlere devam edileceğini söyleyen İl Müdürü Şahin, "Özellikle büyükbaş hayvanlar için pasaport, küçükbaş hayvanlar için nakil belgesi olmayan, küpesi bulunmayan, çok zayıf olan, kılları karışık ve mat halde olan, bakışları ve dış görünümü canlı olmayan, çevreye karşı aşırı tepkili veya çok duyarsız olan, hayvanların kurban olarak satın alınmamalıdır. Tüm üreticimize bol kazançlar diliyorum, yaklaşan kurban bayramının tüm islam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyor ve tüm vatandaşlarımızın kurban bayramını şimdiden kutluyorum" dedi. - ERZİNCAN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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