Erzincan'da Muhtarın Silahlı Saldırıda Öldürülmesi

Erzincan'ın Tercan ilçesinde av tüfeğiyle ateş açılan araçtaki muhtarın öldürülmesi, yanındaki çobanın yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde av tüfeğiyle ateş açılan araçtaki muhtarın öldürülmesi, yanındaki çobanın yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.



Mercan beldesine bağlı Üçpınar köyünden aracıyla belde merkezine gitmek isteyen köy muhtarı Behsat Çakmak'ın av tüfeğiyle öldürülmesi ve çobanlık yapan Afganistan uyruklu Muhammet Nuri'nin yaralanmasıyla ilgili sürdürülen soruşturmada gözaltına alınan Batuhan Ç'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Batuhan Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Olay



Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Mercan beldesi Üçpınar köyü muhtarı Behsat Çakmak, 15 Mart'ta aracıyla köy yolunda belde merkezine gitmek istediği sırada av tüfeğiyle açılan ateş sonucu hayatını kaybetmiş, yanında bulunan Afganistan uyruklu çoban Muhammet Nuri yaralanmıştı. Olay yerinde bulunan ayak izleri ve dedektör köpek "Ten"in iz sürmesi sonucu zanlı jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanmıştı.

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