Erzincan'da Regaip Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika
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Erzincan'da Regaip Kandili dualarla idrak edildi

6 saat önce

Erzincan'da Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurarak ibadet etti, şehitler için mevlit okutuldu.

Erzincan'da Regaip Kandili dualarla idrak edildi, System.String[]

Erzincan'da Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurarak ibadet etti, şehitler için mevlit okutuldu.


Üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili'nde vatandaşlar, akşam saatlerinden itibaren camilere gelmeye başladı.

Erzincan'da başta Terzibaba Camisi ve Cami Kebir Camisi olmak üzere, camileri dolduran vatandaşlar, kandil dolayısıyla düzenlenen özel programlara katıldı.


Vatandaşlardan bazılarının soğuk havaya rağmen cami avluları ile kaldırımlarda namaz kıldığı görüldü.


Namaz kılarak dua eden cemaat, Kur'an-ı Kerim okudu.

Camilerde vatandaşlara kandil simidi ile mevlit şekeri ikram edildi.

İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, Terzibaba Camisi'nde verdiği vaazda, Allah'ın lütfettiği mübarek üç aylardan biri olan recep ayına girildiğini belirtti.

Regaib Kandili, Cami Kebir, Erzincan, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:24 Kaynak: AA
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