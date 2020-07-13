Erzincan'da sağanak yağış sele dönüştü - Son Dakika

Erzincan'da sağanak yağış nedeniyle derelerden sel geldi.

Erzincan ve bazı ilçelerinde sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağışla birlikte dağdan gelen sel suları Işıkpınarı'nda dereyi doldurdu. Sel suları bazı ağaçları devirerek sulama arklarını yıktı. Vatandaşlar bahçelerini sel sularından korumak için kendi çabalarıyla ağaç dallarını yığarak setler oluşturdu.

Sağanak yağış Çayırlı, Otlukbeli ve Kemah ilçelerinin bazı köylerinde de sele dönüştü.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu Bölgesinde bugün havanın parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olarak geçeceği belirtildi.

(Ahmet Akbuğa/İHA)