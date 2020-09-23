Erzincan'da sera alanı 500 dekarı aşacak - Son Dakika

Erzincan'da sera alanı 500 dekarı aşacak

Doğu Anadolu Bölgesinde mikro klima özelliğine sahip illerden birisi olan Erzincan, tarım sektörüne yaptığı yatırımları aralıksız sürdürüyor.

Erzincan'da sera alanı 500 dekarı aşacak, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesinde mikro klima özelliğine sahip illerden birisi olan Erzincan, tarım sektörüne yaptığı yatırımları aralıksız sürdürüyor. Tarımın tüm alt sektörlerinde büyümeye devam eden Erzincan'da seracılık da hızla gelişen alanlardan birisi.

Erzincan sera varlığına son olarak eklenecek olan 100 dekarlık sera alanı ile toplam sera varlığı 500 dekarı aşacak. Erzincan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin ile birlikte Erzincan ekonomisine kazandırılacak olan seralarda incelemelerde bulundu.

Erzincan'ın son yıllarda tarım sektörüne büyük çaplı yatırımlar yaptığını kaydeden Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, "Bakanlığımız ve Valiliğimiz Erzincan tarım sektörüne yatırım yapmaya devam ediyor. Hazrlanan projeler teker teker hayata geçirilirken önümüzdeki süreçte bu yatırımların meyvelerini aldıkça daha çok yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Erzincan tarım sektörüne kazandırılacak olan 100 dekarlık sera alanı hakkında bilgi veren Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin ise şöyle konuştu: "Erzincan İl Özel İdaresi ve Erzincan Tarım Orman İl Müdürlüğü tarafından %75 hibe ile desteklenen sera projesi yakın zamanda hayata geçmiş olacaktır. Merkez ve Üzümlü ilçelerinde uygulanan 50 adet 2000 metrekare toplamda 100 dekar sera alanı proje sayesinde Erzincan ekonomisine kazandırılacaktır. 100 dekar yeni sera alanı sayesinde birinci ürün domates üretim miktarı 2500 ton artacaktır. Doğu Anadolu Bölgesi'nin sebze hali konumundaki Erzincan, proje sonrasında yaklaşık 500 dekar sera alanını aşacaktır. Örtüaltı sebze yetiştiriciliğine yönelik projelerimiz önümüzdeki yıllarda da artarak devam edecektir." - ERZİNCAN

Doğu Anadolu, Erzincan, Ayrancı, Tarım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 12:43 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzincan'da sera alanı 500 dekarı aşacak - Son Dakika

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