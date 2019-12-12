Erzincan'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gözaltına alınan iki zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheli M.Y. ve H.B'yi takibe alan ekipler, üst aramalarında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 17 sikke buldu.

Erzincan 'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 17 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

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