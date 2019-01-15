Son Dakika Haberleri: Erzincan'da Ulaşıma Kar ve Tipi Engeli

Erzincan'da Ulaşıma Kar ve Tipi Engeli

40 dakika önce

Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Erzincan'da Ulaşıma Kar ve Tipi Engeli, System.String[]
Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kentte gün içinde öğlen saatlerinde kapanan Erzincan- Sivas kara yolu, kar ve tipinin etkisini sürdürmesi nedeniyle açılamadı.

Erzincan- Gümüşhane kara yolundaki Ahmediye Geçidi'nde ise ulaşım güçlükle yapılıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kalan araçların trafik akışını engellememesi için iş makinesi desteğiyle Karayolları ve polis ekipleri çalışma yürütüyor.

Kara yolunda tipi nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken Trabzon- Kahramanmaraş seferini yapan ve içinde 46 yolcusu bulunan özel bir firmaya ait yolcu otobüsü, Erzincan Bölge Trafik Müdürlüğü İstasyon Amiri Yalın Güder ve trafik ekipleri eşliğinde kent merkezine getirildi.

Trafik polisleri, tipi ve sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle tır, çekici gibi ağır tonajlı araçları durdurarak sürücüleri bir süre bekletip havanın düzelmesini bekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:47 Kaynak: AA

Sivas, Gümüşhane, Kar, Erzincan, 3. Sayfa
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