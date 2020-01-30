Erzincan'daki uyuşturucu davasında sanığa 22 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika

Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 1'i tutuklu iki sanığın yargılandığı davada sanıklardan biri 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Vahdettin Ari ile tutuksuz yargılanan Durukan Y, taraf avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanık Vahdettin Ari'nin "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan cezalandırılmasını, tutuksuz yargılanan sanık Durukan Y'ye ise beraat verilmesini istedi.

Son sözü sorulan sanık Vahdettin Ari, Durukan Y'nin olaydan ve uyuşturucudan haberi olmadığını ve suçsuz olduğunu iddia etti.

Kendisinin ekonomik nedenlerle böyle bir işe başvurduğunu ve pişman olduğunu belirten Ari, tahliye ve beraat talebinde bulundu.



Sanık Durukan Y. ise "Ben sadece taşıma işi yaptım. Uyuşturucudan haberim yoktur. Vahdettin ile daha önce bir tanışıklığımız yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum, cumhuriyet savcısının mütalaasına katılıyorum, beratimi talep ediyorum." dedi.



Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti sanık Vahdettin Ari'yi "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, tutuksuz yargılanan sanık Durukan Y'nin beraatini kararı verdi.

Olay



Erzincan'da 25 Eylül 2019'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında, şüphe üzerine bir kamyoneti durdurmuştu.



Durukan Y'nin kullandığı kamyonetin, ekskavatör delici ucu yüklü kasasında narkotik dedektör köpeği "Odin"in de katıldığı aramada demir ucun içine zulalanmış vaziyette 55 paket halinde 28 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirilmişti.