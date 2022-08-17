FETÖ gaybubet evine operasyon; 2 tutuklama - Son Dakika
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FETÖ gaybubet evine operasyon; 2 tutuklama

17.08.2022 23:57
FETÖ gaybubet evine operasyon; 2 tutuklama

ERZİNCAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ'nün gaybubet evine yaptığı baskında yakalanan örgütün İstanbul Polis Okullarından sorumlu imamı ile Türkmenistan'da üst düzey mahrem imamı tutuklandı.

ERZİNCAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ'nün gaybubet evine yaptığı baskında yakalanan örgütün İstanbul Polis Okullarından sorumlu imamı ile Türkmenistan'da üst düzey mahrem imamı tutuklandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün koordineli çalışmaları sonucunda yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan haklarında aranma kaydı bulunan, örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde İstanbul Polis Okullarından sorumlu imam olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen A.E.T. ile FETÖ/PDY yurt dışı eğitim yapılanmasında Türkmenistan'ın üst düzey mahrem imamı olarak faaliyet yürüttüğü ayrıca ceza infaz kurumu memurlarına mahrem imamlık yaptığı tespit edilen M.S.T., 11 Ağustos Perşembe günü saat 19.30 sıralarında FETÖ/PDY örgütünün  gaybubet olarak adlandırılan hücre evine yapılan operasyonla yakalandı.Gözaltına alınan şüpheliler 12 Ağustos Cuma günü çıkarıldıkları Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanarak Erzincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.


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Kaynak: DHA

Türkmenistan, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ gaybubet evine operasyon; 2 tutuklama - Son Dakika

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