Erzincan'da ki asayiş uygulamalarında bin 478 şahıs sorgulandı - Son Dakika
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Erzincan'da ki asayiş uygulamalarında bin 478 şahıs sorgulandı

11.08.2022 09:37
Erzincan'da ki asayiş uygulamalarında bin 478 şahıs sorgulandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünce genel asayiş uygulaması yapıldı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünce genel asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamalarda, 478 kişinin sorgusu yapılarak kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerinin varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olunması amacıyla başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik kent genelinde "Genel Asayiş Uygulaması" gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen uygulamalar çerçevesinde, 487 kişinin GBT/KİHBİ/UYAP sorgulaması, 276 aracın denetim ve kontrolü yapılarak; 6 araç sürücüsüne KTK 34/a, muayenesi yapılmamış bir aracın trafiğe çıkmaktan 2 bin 562 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 39/3, geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile araç kullanmaktan 739 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 64/1-b-5, sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullanmak ve kullandırmaktan 7 bin 348 TL, 3 araç sürücüsüne KTK 96, zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan 588 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 30/1-B, çevredekileri rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçları kullanmaktan 427 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 48/5, hususi otomobili 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak kullanmak, hususi otomobil dışında kalan diğer araçları 0,20 promil üzerinde alkollü olarak kullanmaktan bin 823 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 78/1-b,motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı bulundurmama ve kullanmamaktan 196 TL idari para cezası uygulanırken 1 kişiye de TCK 179/3, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan adli işlem yapıldı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, "Türk Polis Teşkilatı olarak, başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, suç delillerinin ele geçirilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarımızı yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ERZİNCAN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Narkotik, Erzincan, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da ki asayiş uygulamalarında bin 478 şahıs sorgulandı - Son Dakika

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