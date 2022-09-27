Tescilli Erzincan tulum peynirinin yayladan sofraya yolculuğu

Erzincan'ın tescilli tulum peynirinin yüksek rakımlı yaylalardan sofraya yolculuğu başladı.

Yörede nisan-mayıs aylarında küçükbaş hayvanlarını yaklaşık 1500-3000 rakımlı, zengin bitki örtüsüne sahip yaylalarda besleyen göçerler, elde ettikleri sütü Kemah tuzu ve doğal olarak yapılan peynir mayası (şirden) kullanarak tulum peyniri hazırlıyor.

Çiğ akkaraman koyunu ve kıl keçisi sütünden üretilen peynir, koyun postundan yapılan tulumlar, plastik bidonlar ile vakumlu ambalajlara basılıyor.

Coğrafi işaretli tulum peyniri, 1 aylık üretim ve 3 aylık da depolardaki "olgunlaşma süreci"nin ardından sofralara ulaştırılıyor.

"İyi bir sezon geçirdik"

Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, AA muhabirine, kentte geçen yıllara oranla küçükbaş hayvan sayısında yüzde 10 artış olduğunu söyledi.

Yörede 300 bini anaç 550 bin küçükbaş hayvanın bulunduğunu ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"8-9 bin tona yakın peynir üretimimiz bulunuyor. İnşallah bu peynirimiz, yurdumuzun çeşitli bölgelerinde vatandaşlarımızın sofralarında yerini alıyor. Özellikle Erzincan tulum peynirinin coğrafi işaretli olduğunu belirtmek istiyoruz. İyi bir sezon geçirdik, yayla sezonunda da bütün üreticilerimize teşekkür ediyoruz."

Peynirin yaklaşık 3 ay olgunlaşmasını beklediklerini anlatan Şahin, "Coğrafi işaretli tulum peyniri, şu anda üretim safhasından vatandaşlarımızın sofralarına inme safhasında. Artık peynir sezonu açıldı. Vatandaşlarımızın özellikle dikkat etmesi gereken husus, 3 ay olgunlaşması gereken peyniri, güvendikleri ve bildikleri üreticilerden almasıdır." diye konuştu.

Göçerlerden 61 yaşındaki Sefer Durmuş da nisan ayında sürüleriyle yaylaya çıktığını belirterek, "Hayvanlarımızı otlaklarda otlattık. Elde ettiğimiz sütlerden peynir yaptık. Bu sene peynirden de sütten de memnunuz. Artık yavaş yavaş memlekete doğru, İliç ilçesine doğru gideceğiz." dedi.