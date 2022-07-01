Erzincan merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlılardan 6'sı tutuklandı - Son Dakika
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Erzincan merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlılardan 6'sı tutuklandı

01.07.2022 22:46
Erzincan merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlılardan 6'sı tutuklandı

Erzincan merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla yakalanan 11 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Erzincan merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla yakalanan 11 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 22 Haziran'da Erzincan, İstanbul ve Trabzon'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 11 zanlı, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Zanlılardan F.Ö, M.M, M.Ö, T.G, H.A. ve Ö.Ö. mahkemece tutuklandı, T.K.K, S.Ö, A.K.H, R.K. ve A.T.S. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

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Kaynak: AA

Erzincan, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlılardan 6'sı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Erzincan merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlılardan 6'sı tutuklandı - Son Dakika
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