Erzincan-Sivas Yolunda Çığ Düştü

Erzincan- Sivas kara yoluna düşen çığ nedeniyle, ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Yolun Kızıldağ Geçidi mevkisine düşen çığ nedeniyle bir şerit, ulaşıma kapandı.
İhbar üzerine bölgeye Karayolları, AFAD, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, bölgede güvenlik önlemi alırken, yolun tek şeridinde geçiş sağlandı.
Olumsuz bir durumun yaşanmadığı bölgede, temizlik çalışması başlatıldı.
