Erzincan\'da \'Sarıkız\' Solifugu Tedirginliği

Merkeze bağlı Karaağan Mahallesi'nde bir dükkanın önünde görülen canlı, çevrede kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Dükkan sahibi Kenan Mutlu, sabah iş yerini açtıktan sonra temizlik yaptığı sırada Sarıkız'ı fark ettiğini söyledi.

İlk anda korktuğunu belirten Mutlu, "İlk gördüğümde çok korktum. Daha sonra hareketsiz olduğunu ve ölü olduğunu fark ettim. Dükkanın önünden uzaklaştırdım." dedi.

SICAK HAVALARDA DAHA ÇOK GÖRÜLÜYOR

Sıcak havalarda daha sık görülebilen ve halk arasında "Sarıkız örümceği" olarak adlandırılan canlı, aslında örümcek değildir, Solifugae takımına ait bir eklembacaklıdır. Güçlü çene yapısıyla böcekler, akrepler, küçük kertenkeleler ve benzeri canlılarla beslenir. Genellikle geceleri aktif olan bu canlılar ışıktan kaçınır.