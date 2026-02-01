Trabzon'da 30 Ocak-1 Şubat 2026 tarihleri arasında düzenlenen Havalı Silahlar 1. Grup Müsabakalarında Erzincanlı sporcular başarılara imza attı. Farklı yaş kategorilerinde mücadele eden sporcular, elde ettikleri derecelerle Erzincan'ı gururlandırdı.
Müsabakalarda;
U21 Kategorisinde
Kerim Can Karanlık birincilik,
Elif Melike Polat üçüncülük elde etti.
U18 Kategorisinde
Nisanur Özatalay üçüncü,
Berat Kütük üçüncü oldu.
U15 Kategorisinde
Muhammed Utku Yenice ikincilik,
Esila Ravza Arslan üçüncülük,
Emre Can Sezgin üçüncülük derecesi kazandı.
U12 Kategorisinde
İrem İlkay Badur birinci oldu.
Büyük Erkekler Kategorisinde ise
Yiğit Geçim ikincilik elde etti.
Elde edilen derecelerle Erzincanlı sporcular, organizasyona damga vururken, sporcuların başarısı kentte sevinç yaşattı. Sporcular ve antrenörleri tebrik edilerek, başarılarının devamı temenni edildi. - ERZİNCAN
Son Dakika › Spor › Erzincanlı Sporcular Trabzon'da Başarı Elde Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?