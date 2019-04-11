Erzurum Başkan Sekmen, Kendisi İçin Sevinirken Yanan İlim'i Ziyaret Etti

Başkan Sekmen, kendisi için sevinirken yanan İlim'i ziyaret ettiErzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, seçimlerde kendisinin kazanmasına sevinirken yanan ortaokul öğrencisi İlim Balcı'yı hastanede ziyaret etti.

Başkan Sekmen, kendisi için sevinirken yanan İlim'i ziyaret etti



Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, seçimlerde kendisinin kazanmasına sevinirken yanan ortaokul öğrencisi İlim Balcı'yı hastanede ziyaret etti. Merkez Palandöken ilçesindeki Turgut Özal Ortaokulu öğrencisi İlim Balcı, 1 Nisan sabahı kahvaltı sofrasına çaydanlığı götürürken televizyonda, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı AK Parti'nin adayı Mehmet Sekmen'in kazandığını duydu. Bir anda heyecana kapılan Balcı, ani bir refleksle elindeki çaydanlığı unutup, sonucu alkışlayarak kutlamak istedi. Bu sırada demlikten dökülen sıcak su, Balcı'nın bacağını yaktı. Sağ bacağında ikinci derece yanık oluşan İlim Balcı, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı.



DHA'nın haberi üzerine olayı duyan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen hastaneye giderek İlim Balcı'yı ziyaret etti. Balcı'nın sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Sekmen, Evladımız bizim kazandığımızı duyunca sevinçten kendini yakmış. Üzüldüm tabiki. Kendisine geçmiş olsuna geldim. Anne ve babasının ayrı olduğunu duydum. Anneyi kısa bir süre sonra faaliyete geçireceğimiz tekstil atölyesinde işe başlatacağız. Böylelikle kimseye muhtaç olmadan ailesinin geçimini sağlayabilecek. Çocukların sevgisini kazanmak beni duygulandırdı. İyileştiğinde kendisini okulunda da ziyaret edeceğim diye konuştu.



Hayranı olduğu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i karşısında görünce çok sevinen İlim Balcı, Ailece sizi çok seviyoruz. Seçikleri kazanmanız için çok dua ettik. İyi ki yanmışım sizinle tanışma fırsatı buldum dedi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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