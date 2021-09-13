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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen küfür etti! Canlı yayında skandal sözler - Son Dakika

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen küfür etti! Canlı yayında skandal sözler

13.09.2021 09:25

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bir televizyon programına bağlandı. Programa konuk olan Erzurum İYİ Parti İl Başkanı Melih Kırkpınar ile tartışma yaşayan Sekmen, tansiyonun yükselmesiyle küfür etti. Sunucunun araya girmesiyle susan Sekmen daha sonra "Hayırlı akşamlar" diyerek bağlantıyı bitirdi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Sinan Özçaylak'ın sunduğu bir televizyon programına telefon bağlantısı ile katıldı.

TANSİYON GİDEREK YÜKSELDİ

Programın stüdyodaki konuğu İYİ Parti İl Başkanı Melih Kırkpınar ile Sekmen arasında tartışma başladı. Kırkpınar "Haddini bil haddini, adam gibi konuş" derken, Sekmen, "Belediyecilikten ne anlar bu adam? Ben 63 yaşındayım, 50 senemi verdim. 13 yaşımdan beri uğraşıyorum." ifadelerini kullandı.

SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

İYİ Partili ismin "Biliyoruz Kartal'dan sizin neler yaptığınızı" demesi ile tansiyon arttı, bir ara sinirlerine hakim olamayan Sekmen, bu anlarda Kırkpınar'a "P....k" dedi. Sunucunun araya girmesi sonrasında Sekmen "Hayırlı akşamlar" diyerek bağlantıyı sonlandırdı.

Sosyal medyada da tepki çeken bu anları İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli Twitter hesabından paylaştı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen küfür etti! Canlı yayında skandal sözler

Mehmet Sekmen, İYİ Parti, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen küfür etti! Canlı yayında skandal sözler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen küfür etti! Canlı yayında skandal sözler - Son Dakika
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