Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen Pasinler'de muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kentin Pasinler ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Sekmen'in ilçe merkezi ve ilçeye bağlı mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı düzenlediği belirtildi.

Toplantıda Sekmen'in muhtarları tek tek dinleyerek görüş, öneri ve beklentilerini aldığı aktarılan açıklamada, toplantıda Erzurum'da sergilenen hizmet anlayışına dair genel bir değerlendirme yapıldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sekmen, ayrım yapılmadan başlatılan hizmet seferlerinin şehrin dört bir yanında sürdüğünü kaydetti.

Hizmet üretirken yol haritasını muhtarlarla oluşturduklarını anlatan Sekmen, şunları kaydetti:

"Erzurum'daki gelişim, değişim ve dönüşüm artık dikkati çekici boyutlara ulaştı. Bizim kaydettiğimiz bu başarının arka planında istişare kültürü ve muhtarlarımızın yoğun gayretleri yatıyor. Hepimizin ortak bir arzusu var, o da vatandaşımız için nitelikli hizmetler üretmek, ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak. İşte bu amaç doğrultusunda Tekman'da, Horasan'da, Pasinler'de çalışıyoruz. Siz değerli muhtarlarımızın enerjisi ve hizmet aşkı karşısında bizim durmak gibi bir lüksümüz yok. İnsanımıza hizmet noktasında bizim heyecanımızı sizler artırıyor, gücümüze güç katıyor ve gayretlerinizle bize şevk veriyorsunuz."

Toplantıya, muhtarların yanı sıra Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi ile Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli de katıldı.