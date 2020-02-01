Erzurum çığ altından 9 saat sonra cansız bedeni çıkarıldı - Son Dakika
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Erzurum çığ altından 9 saat sonra cansız bedeni çıkarıldı

6 saat önce

Çığ altından 9 saat sonra cansız bedeni çıkarıldıERZURUM'un İspir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde 4 arkadaşıyla birlikte su arızasını gidermeye çalışırken çığ altında kalan 3 çocuk babası Nevzat Bozdoğan'ın cansız bedeni 9 saat sonra çıkarıldı.

Çığ altından 9 saat sonra cansız bedeni çıkarıldı

ERZURUM'un İspir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde 4 arkadaşıyla birlikte su arızasını gidermeye çalışırken çığ altında kalan 3 çocuk babası Nevzat Bozdoğan'ın cansız bedeni 9 saat sonra çıkarıldı.

Olay dün saat 17.00 sıralarında İspir'e yaklaşık 45 kilometre mesafedeki Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallenin yaklaşık bir haftadan beri arızalı olan içme suyundaki sorunu gidermek için Nevzat Bozdoğan, Hakan Yavuz, Yunus Korkmaz, Resul Coşkun ve Atilla Aslan, 12 kilometre uzaklıktaki Gıznut dağına gitti. Cuma namazı sonrası kar kalınlığının bir metreye yaklaştığı bölgede 5 arkadaş çalışma yaparken dağdan çığ koptu. Kar kütlesinin üzerlerine geldiğini gören 5 kişi kaçmaya çalıştı. Hakan Yavuz, Yunus Korkmaz, Resul Coşkun ve Atilla Aslan kar kütlelerinden kendi imkanlarıyla kurtulurken arkadaşları Nevzat Bozdoğan karların altında kayboldu.

Nevzat Bozdoğan'ı aramak için Erzurum Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri ve jandarma seferber oldu. Zor şartlar altında yapılan aramalar sonucu Nevzat Bozdoğan'ın cansız bedeni saat 02.00 sıralarında bulundu. Bozdoğan'ın cenazesi olay yerine ulaşan ambulansla İspir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Erzurum çığ altından 9 saat sonra cansız bedeni çıkarıldı

Yavuzlar Mahallesi, Bozdoğan, Erzurum, İspir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:16 Kaynak: DHA
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