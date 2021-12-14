Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Tuncel, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen ve AA Erzurum Bölge Müdürü Tuncay Bekar'dan fotoğraflar hakkında bilgi alan Tuncel, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki karelere oy verdi.

Yaşam kategorisinde Fabio Teixeira'nın "Mezarlıkların çocuk işçileri" fotoğrafına oy veren Tuncel, haberde Mustafa Çiftçi'nin "Yangından kaçış", sporda ise Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde" karelerini seçti.

Tuncel, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirterek, AA muhabirlerini tebrik etti.