Erzurum\'da 1001 Hatim Geleneği Coşkuyla Yaşatılıyor

Şehrin afet ve beladan korunması için 16.yYüzyılda Pir Ali Baba tarafından başlatılan gelenek, asırlardır Erzurum'da coşkuyla yaşatılıyor. 1001 Hatim okumaları 16-17 Ocak'ta tamamlanarak Ulu Cami'de duası yapılacak.

Halkın sabah namazından önce asırlık camilerde bir araya gelerek başladığı ve gün içinde devam ettirdiği Kur'an-ı Kerim okuma geleneği, vatandaşların ev ve iş yerlerinde de katkı sunmasıyla yaklaşık bir ay boyunca şehirde ikinci bir Ramazan havası estiriyor. 16 Ocak itibariyle de 1001 Hatim programı tamamlanacak. Erzurum'da 5 asırdır yaşatılan "1001 Hatim" geleneğinin simge camilerinden tarihi Ayazpaşa Camii'nde 1001 Hatim okumaları sürüyor. Bu yıl 19 Aralık Cuma günü başlatılan 1001 Hatim okumaları, şehirdeki camiler, Kur'an kursları, iş yerleri ve evlerde okunmaya devam ediyor. Bu arada namaz sonrası camiden çıkan cemaate her gün bir hayırsever tarafından çorba ikramı yapılıyor. 1001 Hatim geleneği çerçevesinde vatandaşların en çok rağbet ettiği Ayaz Paşa Cami Müezzin Kayyımı Ali Rıza Bağdaş ve yıllardır bu geleneğe katkı yapan İlhami Yıldırım, heyecan ve duygularını dile getirdiler.

Pir Ali Baba, Erzurum'un Dutçu köyünde 1500'lü yıllarda yhem Yavuz Sultan Selim Han hem de Kanuni Sultan Süleyman Han döneminde yaşamış Erzurum'un manevi önderlerinden biridir. Hatta Yavuz Sultan Selim Han'ın Safevilerle yaptığı Çaldıran Savaşı sonrası Dutçu köyü ve civarını kendisine emanet ettiği de rivayet edilir. Bin bir hatim geleneği Erzurum'un tepe noktalarından bir yer olan Dutçu köyünde yaşamış Pir Ali Baba'nın öncülüğünde başlamıştır. Pir Ali Baba'nın mezarı ise köyün güneybatısındaki tepededir. Ruslar I. Dünya Savaşı'ndaki işgal sırasında bu tepede mevziler ve top yolları yapmışlardır. Bahsedilen savaş ve işgal sırasında kesintiye uğrayan 1001 hatim geleneği 1939 Erzincan depreminden sonra Müftü Solakzade Sadık Efendi'nin girişimiyle tekrar başlamıştır. 1001 Hatim Erzurum'da asırlardır süre gelen önemli bir gelenektir. - ERZURUM