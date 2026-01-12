Erzurum'da 1001 Hatim Geleneği Coşkuyla Yaşatılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Erzurum'da 1001 Hatim Geleneği Coşkuyla Yaşatılıyor

Erzurum\'da 1001 Hatim Geleneği Coşkuyla Yaşatılıyor
12.01.2026 09:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pir Ali Baba'nın başlattığı 1001 Hatim okumaları, Erzurum'da asırlardır devam ediyor.

Şehrin afet ve beladan korunması için 16.yYüzyılda Pir Ali Baba tarafından başlatılan gelenek, asırlardır Erzurum'da coşkuyla yaşatılıyor. 1001 Hatim okumaları 16-17 Ocak'ta tamamlanarak Ulu Cami'de duası yapılacak.

Halkın sabah namazından önce asırlık camilerde bir araya gelerek başladığı ve gün içinde devam ettirdiği Kur'an-ı Kerim okuma geleneği, vatandaşların ev ve iş yerlerinde de katkı sunmasıyla yaklaşık bir ay boyunca şehirde ikinci bir Ramazan havası estiriyor. 16 Ocak itibariyle de 1001 Hatim programı tamamlanacak. Erzurum'da 5 asırdır yaşatılan "1001 Hatim" geleneğinin simge camilerinden tarihi Ayazpaşa Camii'nde 1001 Hatim okumaları sürüyor. Bu yıl 19 Aralık Cuma günü başlatılan 1001 Hatim okumaları, şehirdeki camiler, Kur'an kursları, iş yerleri ve evlerde okunmaya devam ediyor. Bu arada namaz sonrası camiden çıkan cemaate her gün bir hayırsever tarafından çorba ikramı yapılıyor. 1001 Hatim geleneği çerçevesinde vatandaşların en çok rağbet ettiği Ayaz Paşa Cami Müezzin Kayyımı Ali Rıza Bağdaş ve yıllardır bu geleneğe katkı yapan İlhami Yıldırım, heyecan ve duygularını dile getirdiler.

Pir Ali Baba, Erzurum'un Dutçu köyünde 1500'lü yıllarda yhem Yavuz Sultan Selim Han hem de Kanuni Sultan Süleyman Han döneminde yaşamış Erzurum'un manevi önderlerinden biridir. Hatta Yavuz Sultan Selim Han'ın Safevilerle yaptığı Çaldıran Savaşı sonrası Dutçu köyü ve civarını kendisine emanet ettiği de rivayet edilir. Bin bir hatim geleneği Erzurum'un tepe noktalarından bir yer olan Dutçu köyünde yaşamış Pir Ali Baba'nın öncülüğünde başlamıştır. Pir Ali Baba'nın mezarı ise köyün güneybatısındaki tepededir. Ruslar I. Dünya Savaşı'ndaki işgal sırasında bu tepede mevziler ve top yolları yapmışlardır. Bahsedilen savaş ve işgal sırasında kesintiye uğrayan 1001 hatim geleneği 1939 Erzincan depreminden sonra Müftü Solakzade Sadık Efendi'nin girişimiyle tekrar başlamıştır. 1001 Hatim Erzurum'da asırlardır süre gelen önemli bir gelenektir. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Erzurum, Kültür, Yerel, Baba, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da 1001 Hatim Geleneği Coşkuyla Yaşatılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran’a saldırı düzenleyecek Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek
Galatasaray’ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen’den çarpıcı hareket Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket
1 kilosu 558 bin TL Dünyanın en pahalı balı Türkiye’nin tuz şehrinden çıktı 1 kilosu 558 bin TL! Dünyanın en pahalı balı Türkiye'nin tuz şehrinden çıktı
Pencereden kurtarılan Gökçe bebeğin annesi bulundu İşte ilk ifadesi Pencereden kurtarılan Gökçe bebeğin annesi bulundu! İşte ilk ifadesi
AVM’de yer kiralama kavgasına biber gazlı müdahale AVM'de yer kiralama kavgasına biber gazlı müdahale
Trump’ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı Trump'ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı

10:43
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
10:42
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca’yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca'yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
10:39
Rahmi Koç’un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
10:20
Görüntü Türkiye’den Eşsiz parçayı peynir fiyatına alan antikacı
Görüntü Türkiye'den! Eşsiz parçayı peynir fiyatına alan antikacı
09:57
Belediye Başkanı Alper Yeğin’in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
Belediye Başkanı Alper Yeğin'in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
09:54
Arda Güler’den kupa törenine damga vuran hareket
Arda Güler'den kupa törenine damga vuran hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 11:34:26. #7.11#
SON DAKİKA: Erzurum'da 1001 Hatim Geleneği Coşkuyla Yaşatılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.