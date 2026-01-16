Erzurum\'da 1001 Hatim Programı Tamamlandı

Erzurum'da 1001 Hatim programlarının sonuncusu Hacı Ahmet Baba Camii'nde idrak edildi.

Erzurum'un kadim geleneği olan 1001 Hatim programlarının sonuncusu Palandöken İlçe Müftülüğü'ne bağlı Hacı Ahmet Baba Camii'nde düzenlendi.

İstanbul Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi Uzman İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu, İstanbul Bağcılar İstoç Camii İmam Hatibi Sefa Taşkesenlioğlu, Erzurum Lalapaşa Camii İmam Hatibi Musa Dağ, Erzurum Yeni Camii Uzman İmam Hatibi Ahmet Çelebi, Erzurum Ebu İshak Camii Müezzin Kayyımı Engin Şahin ve Erzurum Yıldız Camii Müezzin Kayyımı Burhan Bozkurt tarafından Kur'an-ı Kerim tilavet edildi. Program, İl Müftüsü Yaşar Çapçı'nın yaptığı sohbetin ardından, Palandöken İlçe Müftüsü Ahmet Gözcü'nün yaptığı dua ile son buldu.

2025-2026 1001 Hatim programları 16-17 Ocak 2026 Cuma günü Ulu Camii'nde yapılacak olan dua programıyla sona erecek. - ERZURUM