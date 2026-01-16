Erzurum'da 1001 Hatim Programı Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Erzurum'da 1001 Hatim Programı Tamamlandı

Erzurum\'da 1001 Hatim Programı Tamamlandı
16.01.2026 09:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacı Ahmet Baba Camii'nde sona eren 1001 Hatim programında Kur'an tilaveti ve dua yapıldı.

Erzurum'da 1001 Hatim programlarının sonuncusu Hacı Ahmet Baba Camii'nde idrak edildi.

Erzurum'un kadim geleneği olan 1001 Hatim programlarının sonuncusu Palandöken İlçe Müftülüğü'ne bağlı Hacı Ahmet Baba Camii'nde düzenlendi.

İstanbul Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi Uzman İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu, İstanbul Bağcılar İstoç Camii İmam Hatibi Sefa Taşkesenlioğlu, Erzurum Lalapaşa Camii İmam Hatibi Musa Dağ, Erzurum Yeni Camii Uzman İmam Hatibi Ahmet Çelebi, Erzurum Ebu İshak Camii Müezzin Kayyımı Engin Şahin ve Erzurum Yıldız Camii Müezzin Kayyımı Burhan Bozkurt tarafından Kur'an-ı Kerim tilavet edildi. Program, İl Müftüsü Yaşar Çapçı'nın yaptığı sohbetin ardından, Palandöken İlçe Müftüsü Ahmet Gözcü'nün yaptığı dua ile son buldu.

2025-2026 1001 Hatim programları 16-17 Ocak 2026 Cuma günü Ulu Camii'nde yapılacak olan dua programıyla sona erecek. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Ahmet Baba, Erzurum, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da 1001 Hatim Programı Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Leyla Aydemir davası sil baştan Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında Leyla Aydemir davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında
Aile yıkıldı Baba ile oğlu, 1 gün arayla aynı hastalıktan öldü Aile yıkıldı! Baba ile oğlu, 1 gün arayla aynı hastalıktan öldü
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Bakan Fidan, Türkiye’nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı
Fenerbahçe’de Kante için uçuş planı hazır: İmza aşamasına gelindi Fenerbahçe'de Kante için uçuş planı hazır: İmza aşamasına gelindi
Üvey annesini öldüren firari, yakalanıp, teslim edildiği cezaevinde yaşamına son verdi Üvey annesini öldüren firari, yakalanıp, teslim edildiği cezaevinde yaşamına son verdi

10:01
Bedava olması gereken hizmette şok fatura: İtiraz eden vatandaş parasını geri alabilecek
Bedava olması gereken hizmette şok fatura: İtiraz eden vatandaş parasını geri alabilecek
09:38
Galatasaray taraftarını kahreden haber
Galatasaray taraftarını kahreden haber
09:28
Fener taraftarını heyecanlandıran kare
Fener taraftarını heyecanlandıran kare
08:46
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi
08:34
2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı
2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı
08:34
ABD Grönland’ı satın almak için ilk hamleyi yaptı, Avrupa Birliği’nden tepki gecikmedi
ABD Grönland'ı satın almak için ilk hamleyi yaptı, Avrupa Birliği'nden tepki gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 10:06:39. #7.11#
SON DAKİKA: Erzurum'da 1001 Hatim Programı Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.