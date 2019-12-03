Son Dakika Haberleri: Erzurum'da 102 şişe kaçak içki ve 500 paket sigara ele geçirildi
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Erzurum'da 102 şişe kaçak içki ve 500 paket sigara ele geçirildi

6 saat önce

Erzurum'da jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada 102 şişe kaçak içki ve 500 paket sigara ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Erzurum'da 102 şişe kaçak içki ve 500 paket sigara ele geçirildi, System.String[]

Erzurum'da jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada 102 şişe kaçak içki ve 500 paket sigara ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda Artvin'den Erzurum'a seyir halindeki bir aracı Uzundere ilçesinde şüphe üzerine durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, bagaj kısmında valiz ve karton kutular içerisinde 102 şişe kaçak içki ile 500 paket gümrük kaçağı sigara buldu.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:30 Kaynak: AA
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