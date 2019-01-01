Son Dakika Haberleri: Erzurum'da 2019 Yılının İlk Bebeği Mehmet Akif Oldu

Erzurum'da 2019 Yılının İlk Bebeği Mehmet Akif Oldu

10 dakika önce

Erzurum Nene Hatun Kadın Doğum Hastanesi'nde yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen Mehmet Akif bebek, hastanede ayrı bir sevince sebep oldu.

Erzurum'da 2019 Yılının İlk Bebeği Mehmet Akif Oldu, System.String[]
Erzurum Nene Hatun Kadın Doğum Hastanesi'nde yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen Mehmet Akif bebek, hastanede ayrı bir sevince sebep oldu.

Selma ve Özkan Akın çiftinin ilk bebeği olarak dünyaya gözlerini açan Mehmet Akif bebek, ailenin ve hastanenin gözdesi oldu.

2019'un ilk dakikalarında erkek çocuğu sahibi olmanın mutluluğunu yaşayan Akın ailesi, "Çocuğumuzun adını İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif olarak kararlaştırdık. Çok mutluyuz. Vatanımıza ve milletimize hayırlı evlat olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyoruz. İnşallah 2019 yılı hepimize sağlık, mutluluk ve afiyet getirsin. Milletimizin birlik ve beraberliğine vesile olsun.' dediler.

Gürsel Bedir aileyi tebrik etti.

Erzurum İl Sağlık Müdür Vekili ve Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Gürsel Bedir, Akın çiftinin mutluluklarının daim olmasını diledi. Dr. Gürsel Bedir 2019 yılının ilk bebeğinin sağlıklı olarak doğumunu gerçekleştiren Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi'nin doktor ve hemşirelerine teşekkür etti. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:30 Kaynak: İHA

Nene Hatun, Erzurum, Güncel
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