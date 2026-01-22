Erzurum'da 2025'te 12 bin 186 Konut Satıldı - Son Dakika
Ekonomi

Erzurum'da 2025'te 12 bin 186 Konut Satıldı

22.01.2026 10:20
Türkiye genelinde konut satışları %14,3 artışla 1,7 milyona ulaşırken, Erzurum 30. sırada.

Erzurum'da 2025 yılında 12 bin 186 adet, Türkiye genelinde ise 1 milyon 688 bin 910 konut satıldı.

Türkiye genelinde konut satışları 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14,3 oranında artarak 1 milyon 688 bin 910 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 280 bin 262 ile İstanbul, 152 bin 534 ile Ankara ve 96 bin 998 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 727 ile Ardahan, bin 251 ile Bayburt ve bin 559 ile Hakkari olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 oranında artarak 254 bin 777 oldu.

Erzurum 2025 yılı konut satışında ülke sıralamasında 30'uncu sırada yer aldı. Erzurum'da 2025 yılında satışı yapılan 12 bin 186 konuttan; bin 35' i ipotekli ve 10 bin 83'i diğer gruptan gerçekleşti. 7 bin 763 konut ikinci el, 4 bin 423'i ise birinci el satış oldu. 2025 yılında cinsiyet ayrıntısında Erzurum'da konut satış sayılarına bakıldığında; 7 bin 960 erkek ve 3 bin 599 kadın şeklinde oldu.

Erzurum'da 2024 yılında ise 11 bin 704 konut satışı gerçekleşmişti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Türkiye, Erzurum, Ekonomi

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
