Erzurum\'da 2025\'te 1670 Trafik Kazası

Erzurum'da polis sorumluluk bölgesinde 2025 yılında bin 670 ölümlü-yaralamalı trafik kazası yaşandı.

Erzurum'da 2025 yılında trafik istatistiklerine bakıldığında; polis bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Trafik İstatistik verilerine göre; Erzurum'da 2025 yılı Aralık ayında 109 yaralamalı kaza, 287 maddi hasarlı kazada 198 yaralı kayıtlara geçti.

Erzurum'da 2025 yılında bin 670 ölümlü-yaralamalı kaza, 2 bin 942 maddi hasarlı kazada 26 ölü ve 2 bin 918 yaralı kayıtlara geçti. - ERZURUM