Erzurum'da 4 ilçede okullara kar tatili - Son Dakika

ERZURUM'da kar yağışı nedeniyle Karayazı ilçesinde bütün okullar, Çat ve Karaçoban ilçelerinde kırsal mahalledeki okullar ile taşımalı eğitim veren tüm okullar ve Aziziye ilçesinde bazı okullar tatil edildi.

Kentte etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı kırsal mahalle okulları kapandı. Erzurum Valiliği, 4 ilçede bazı okulların tatil edildiğini açıkladı. Açıklamada Karayazı ilçesinde tüm okullar, Çat ve Karaçoban ilçelerinde kırsal mahalledeki okullar ile taşımalı eğitim veren okullar ve Aziziye ilçesinde Taşpınar Necmi Çakıcı İlkokulu, Ilıca Toprakkale Ziyaettin Özatalay İlkokulu, Aşağı Canören İlkokolu ve Eskipolat İlkokulu'nun bugün tatil edildiğini duyurdu.