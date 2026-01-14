Erzurum'un Karayazı ilçesinde yasa dışı yollarla yurda giren 7 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yaptıkları çalışmalarda yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit ettiği 7 düzensiz göçmeni yakaladı, konuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına aldı.
Düzensiz göçmenlere 288 bin 687, zanlılara da 32 bin 852 lira ceza kesildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Erzurum'da 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?