Erzurum'da "Engelleri Sanatla Kaldırıyoruz" Projesi

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi öğrencileri Gençlik ve Spor Bakanlığı katkısıyla "Engelleri sanatla kaldırıyoruz" Gençlik projesinin ikinci ayağı kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesiyle ortaklaşa müzik dinletisi sunuldu.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi öğrencileri Gençlik ve Spor Bakanlığı katkısıyla "Engelleri sanatla kaldırıyoruz" Gençlik projesinin ikinci ayağı kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesiyle ortaklaşa müzik dinletisi sunuldu.



Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezinde düzenlenen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Hüseyin Koçan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler (AÇSH) İl Müdürü Cemil İlbaş, İl Müdür Yardımcıları Tamer Ekinci, İsmet Erdal, Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Aynur Yılmaz, AÇSH Şube Müdürü Bekir Gezer öğretmen ve öğrenciler katıldı.



Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi Müzik öğretmeni Aslı Sarı, projenin önemine değinerek, projeyle engelliler konusunda farkındalık oluşturduklarını ifade etti.



Sarı, projede iki aylık süreçte çalıştıklarını belirterek, projeye destek veren kurumlara teşekkür etti.



Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Koçan ise sanatın önemine değinerek, yerel yönetimlerin engelliler konusunda önemli çalışmaları hayata geçirdiğini ifade etti.



Koçan, sanatın, iyileştirici, bütünleştirici ve yatıştırıcı bir yanı olduğunu belirterek, sanatın duygu ve düşüncelerin dışa vurumunda önemli olduğunu ifade etti.



AÇSH İl Müdürü Cemil İlbaş ise engelleri aşmada sanatın önemli bir yeri olduğunu belirterek, çocukları sahnede, mikrofon başında gördüklerinde mutlu olduklarını söyledi.



Sanatın asırlara hükmeden bir kavram olduğunu belirten İlbaş, " Sayın Cumhurbaşkanımızın dinlediği Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi Müzik Öğretmeni Ayşe Atam kızımız ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi öğrencilerimiz ve müzik öğretmeni Aslı Sarı, güzel bir program arz edecektir, sanat en uzun yaşayan, asırlara hükmeden bir yapıdır engelleri aşan tek şey sanattır. Programda emeği geçenlere ve programa yer konusunda destek sağlayan Atatürk Üniversitesine teşekkür ediyorum' 'dedi.



Törende öğrenciler Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi Müzik Öğretmeni Ayşe Atam ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi Müzik Öğretmeni Aslı Sarı, yönetiminde birbirinden güzel müzik parçaları seslendirdi. Gösteri öğrencilere ve sorumlu Müzik öğretmenileri Ayşe Atam ve Aslı Sarı'ya teşekkür belgesi verilmesiyle sona erdi. - ERZURUM

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