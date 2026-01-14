Erzurum'da Gazeteciler Günü Kutlandı - Son Dakika
Erzurum'da Gazeteciler Günü Kutlandı

14.01.2026 10:23
Erzurum'da, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü havai fişek gösterisiyle kutlandı.

Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ilıca Termal Tesisleri'nde düzenlenen programda, açık alanda kar yağışı altında bir araya gelen gazetecilere sıcak ikramlarda bulunuldu, havai fişek gösterisi yapıldı.

Müzik eşliğinde keyifli vakit geçiren gazetecilere, belediyenin ilçedeki turizm yatırımları sinevizyon gösterimiyle anlatıldı.

Belediye Başkanı Akpunar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, basın mensuplarına çalışmalarında başarı diledi.

Program, gazetecilere modernize edilen termal tesislerin gezdirilmesi ve akşam yemeğiyle sona erdi.

Basın mensupları, Belediye Başkanı Akpunar ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Samet Özünal'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

