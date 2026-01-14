Erzurum'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
Erzurum'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Erzurum\'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu
14.01.2026 11:05
7 düzensiz göçmen ve 2 organizatör Erzurum'da yakalandı, idari yaptırım uygulandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda 7 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığının koordineli çalışmaları sonucunda; göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele kapsamında, yasadışı yollarla yurda giriş yaptığı tespit edilen 7 düzensiz göçmen ile organizatör 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Düzensiz göçmenlere toplam 288 bin 687 TL, organizatörlere ise 32 bin 852 TL idari yaptırım uygulanırken, olayla ilgili olarak göçmen kaçakçılığı suçunu işledikleri tespit edilen 2 şüpheli şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Yakalanan düzensiz göçmenler Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Öte yandan Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2025 yılı içerisinde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 58 organizatörün yakalanarak gözaltına alındığı, 396 düzensiz göçmenin de yakalanarak Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği belirtildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele faaliyetlerine, ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde azim ve kararlılıkla devam edileceği ifade edildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

