Erzurum\'da Jandarma Operasyonu: 89 Kişi Yakalandı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yaptıkları operasyonlarda 89 şahsı yakaladı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 1-31 Ocak 2026 tarihleri arasında suç ve suçlularla mücadele ederek genel asayiş, kamu düzeninin sürekliliğinin sağlanması amacıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen faaliyetler neticesinde; 2 şahıs terör (FETÖ/PDY) suçundan, 62 şahıs asayiş suçlarından, 17 şahıs siber suçlardan, 3 şahıs narkotik suçlardan, 5 şahıs kaçakçılık ve organize suçlardan olmak üzere toplam 89 şahıs yakalandı.

Ayrıca aynı dönem içerisinde 8 kayıp şahıs bulunarak ailelerine teslim edildi. Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığı olarak halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla, aranan şahısların yakalanmasına yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir" denildi. - ERZURUM