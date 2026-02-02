Erzurum'da Kadın Buz Kütlelerinden Son Anda Kurtuldu

Erzurum'da bir kadın 7 katlı bir apartmanın çatısından düşen buz kütlelerinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kentte hava sıcaklığının artmasıyla çatılarda biriken kar ve buz kütlelerinin eriyip düşmesi tehlike oluşturuyor.

Bazı kişiler, buz sarkıtlarının oluştuğu binaların önüne şerit çekerek önlem alıyor.

Lalapaşa Mahallesi Yukarı Mumcu Caddesi'nde yürüyen bir kadın 7 katlı bir binanın önünden geçerken çatından buz kütlelerinin aşağıya düştüğünü fark etti.

Kadın son anda kaçarak buz kütlelerinin altında kalmaktan kurtuldu.

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayıtlarda, kadının şerit çekilen alandan geçerken çatıdan buz kütlelerinin düştüğünü fark etmesiyle şeridi kaldırarak kaçması ve kütlelerden son anda kurtulması yer alıyor.