Erzurum'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü tırla çarpıştı, 1 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü tırla çarpıştı, 1 kişi öldü

11.03.2022 19:27
Erzurum'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü tırla çarpıştı, 1 kişi öldü

Erzurum'un Çat ilçesinde bir yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Erzurum'un Çat ilçesinde bir yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Erzurum- Bingöl kara yolunda zeminin kayganlaşması nedeniyle kontrolden çıkan ve sürücüsü öğrenilemeyen 23 BK 025 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, 31 NFD 81 plakalı tıra çarptı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otobüste bulunan Sümeyye Nur B, hayatını kaybetti, M.S.A. ile Ş.Ş, yaralandı.

Olay yerinden ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
500
Solhan'da kar yağışı etkili oldu, 3 köy yolu ulaşıma kapandı Solhan'da kar yağışı etkili oldu, 3 köy yolu ulaşıma kapandı Son dakika haberleri... Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı Son dakika haberleri... Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Erzurum, Bingöl, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü tırla çarpıştı, 1 kişi öldü - Son Dakika


Son Dakika
19:24 Chelsea'ye talip olan iş insanı Muhsin Bayrak'tan yeni açıklama geldi: "Kulübü satın alabilirsiniz" dediler
19:10 Zelenski paylaştığı videoda net konuştu: Daha ne kadar zaman savaşacağımızı bilmiyoruz, ancak kazanacağımızı biliyoruz
18:38 MHK'den çok konuşulacak yeni kararlar yolda! Hakem Ümit Öztürk'ün de görevine son verilecek
18:34 Yaptırımlara karşı hamle! Rusya, Instagram'ı yasakladı
18:20 Sedef Kabaş'tan cezaevi çıkışı ilk açıklama: Hakaret kastı olmadan bir atasözü kullandım
18:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü
18:05 Gazetecinin "MHK'ye karşı ne kadar sessiz kalmayı düşünüyorsunuz?" sorusuna Ali Koçtan olay cevap: Bir tokatlamadığım kaldı
18:01 Standart altının kilogramı 948 bin liraya geriledi
17:57 Ali Koç Trabzonspor'u övdü, taraftarlar çıldırdı: Yazıklar olsun
16:43 İflas edenlere destek olmak için kurulan dernek de iflas etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 19:35:55. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü tırla çarpıştı, 1 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement