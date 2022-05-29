"Kopuz" eşliğinde foto safari - Son Dakika
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"Kopuz" eşliğinde foto safari

29.05.2022 10:08

Türkiye'nin yüksek rakımlı yerleşim yerlerinden Erzurum'un Karayazı ilçesinde bir araya gelen fotoğraf tutkunları foto safariye katıldı.

Türkiye'nin yüksek rakımlı yerleşim yerlerinden Erzurum'un Karayazı ilçesinde bir araya gelen fotoğraf tutkunları foto safariye katıldı.

Büyükşehir Belediyesince organize edilen foto safariye katılan bir grup fotoğraf tutkunu, ilk olarak ilçeye bağlı Yücelik mahallesinde tandırda ekmek pişiren kadınları fotoğrafladı.

Sonrasında aynı mahalleye bağlı bir mezrada dünyanın en güzel ve narin çiçekleri arasında yer alan bölgeye özgü ters laleler başta olmak üzere çok sayıda görsel güzelliği fotoğraflamaya çalıştı.

Bu sırada Büyükşehir Belediyesi ses sanatçısı Şahin Sarıgül de "kopuz" eşliğinde çeşitli türküler seslendirdi.

Fotoğraf sanatçısı Fatih Coşkun Ertaş, AA muhabirine, Karayazı ilçesinin özellikle çok yağış aldığından dolayı oldukça zengin bir örtüyle kaplandığını söyledi.

Bölgenin fotoğraf severler için son derece güvenli olduğunu da belirten Ertaş, şunları kaydetti:

"Bizim gibi bütün doğa fotoğrafçılarını bu bölgeye bekliyoruz. Bu bölgeler oldukça bakir alanlar. Gerçekten burada coğrafya çok güzel. Özellikle buraya özel ters laleleri çekmek için geldik. Bu bölgeye özgü çok güzel bir yapısı var. Bunun yanı sıra ilçeye bir köyde kadınların tandır pişirmesini çekiyoruz. Sağ olsun bizleri çok güzel misafir ediyorlar. Foto safariye katılan arkadaşlarla fırında ekmek yapan kadınları çekiyoruz."

Doğa fotoğrafçısı Murat Kaya da ilçedeki doğaya hayran kaldıklarını aktardı.

Tandır yapan kadınları fotoğrafladıklarını anlatan Kaya, bölgenin çok güzel doğası olduğunu belirterek tüm fotoğrafseverleri bölgeye davet etti.

Hobi olarak fotoğrafçılık yapan Mustafa Özdemir ise foto safari etkinliğinden dolayı Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

Organizasyon koordinatörü Canan Şimşek de ilçeye yapılan foto safarinin ilk olduğunu, benzer etkinliklerin ilerleyen zamanlarda da devam edeceğini söyledi.

Kopuz eşliğinde foto safari
Kopuz eşliğinde foto safari
Kopuz eşliğinde foto safari
Kopuz eşliğinde foto safari
Kopuz eşliğinde foto safari

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 'Kopuz' eşliğinde foto safari - Son Dakika


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