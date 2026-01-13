Erzurum'da yoğun tipi nedeniyle yolda mahsur kalan tırlardaki büyükbaş hayvanları, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kamyonetle saman taşıyarak besledi.
Büyükbaş hayvan taşıyan 4 tır, yoğun tipi ve kar nedeniyle Çat ilçesi Çirişli mevkisinde mahsur kaldı.
İhbar üzerine kurtarma çalışması başlatılırken, durum İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne de bildirildi.
İl Müdürü Alpaslan Kenger'in talimatıyla İlçe Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaklaşık 100 hayvanın bulunduğu tıra, kamyonetlerle saman ve yem taşıdı.
Aç kalan büyükbaşları besleyen ekipler, ardından hayvanların sağlık kontrollerini yaptı.
Çalışmaların ardından kurtarılan hayvan yüklü tırlar yola devam etti.
Son Dakika › Güncel › Erzurum'da Mahsur Kalan Hayvanlar Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?